Восстановление Японии после катастрофы может обойтись в 84 млрд. долларов

Восстановление Японии после произошедшего в марте землетрясения и последовавшего за ним разрушительного цунами может обойтись государству в сумму от 10 до 15 триллионов йен (184 миллиарда долларов), сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра экономики Японии Каору ЙОСАНО.

По его словам, государству может понадобиться выпуск облигаций для покрытия расходов на восстановление страны, однако оно не должно забывать о путях их дальнейшего погашения.

"Я понимаю тех, кто говорит о выпуске облигаций для (восстановления после) землетрясения. Но мы не должны опрометчиво занимать деньги, не думая о том, как выплатить их обратно. Если нам придётся выпускать облигации для восстановления (страны), мы должны будем решить, через сколько лет и как мы вернём деньги", - заявил Йосано, выступая по японскому телевидению.

Премьер-министр Японии Наото КАН в конце апреля заявлял о необходимости пересмотра и нового старта экономических и социальных мер, которые бы учитывали те изменения, которые внесли в жизнь страны последствия разрушительного землетрясения 11 марта.

Намеченный курс предусматривает серьезные изменения в развитии экономической и социальной жизни, направленные на скорейшее восстановление страны, а также коренной пересмотр стратегии страны в атомной энергетике.

Конкретные направления для осуществления намеченного плана будут приняты в июне.

План предусматривает социальное и финансовое обеспечение в связи с последствиями землетрясения, а также новый проект государственной стратегии. В частности, предполагается, что в июне этого года будут утверждены направления единой социальной и налоговой реформы, осуществление которой будет проведено в течение трех последующих лет. Реформа позволит обеспечить финансовую поддержку мерам, направленным на восстановление страны, а также оздоровит ее финансовую сферу.

Землетрясение магнитудой 9,0 11 марта на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой более десяти метров. Число жертв превысило 15 тысяч человек.