Пара евро/доллар могут продолжить восходящий тренд - эксперт

Коррекция пары евро/доллар в конце прошлой недели позволяет предположить продолжение восходящего тренда. Рост евровалюты, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может продолжиться до отметки 1.43. А в случае его преодоления в первые дни недели для евро будет открыт путь к уровню 1.45.

Как отмечают аналитики, главная опора для британского фунта находится на уровне 1.62, окончательное пробитие отметки 1.63 приведет пару к росту до 1.65. В случае роста евро, франк также будет укрепляться. Котировка пары доллар/иена наконец-то преодолела уровень 81, что открывает дорогу для доллара в район 83 иены.

Наибольшее влияние на рынок окажут индикаторы условий деловой среды от немецкого исследовательского института IFO, потребительской уверенности еврозоны и от университета Мичигана в США. Кроме того, будут опубликованы данные по объемам продаж жилья на первичном рынке и об объеме заказов на товары долгосрочного использования в США, данные ВВП в Германии, Великобритании и США, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.