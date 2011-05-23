Украина была готова подписать договор о зоне свободной торговли СНГ 19 мая - Мунтиян

Украина добилась для себя максимально выгодных условий в договоре о зоне свободной торговли СНГ и готова была подписать документ 19 мая на заседании глав правительств стран - участниц Содружества, однако из-за позиции Узбекистана подписание не состоялось.

Об этом в интервью УНИАН сообщил ответственный за подготовку документа, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий МУНТИЯН.

“Подписание не состоялось из-за нерешенных вопросов, прежде всего, с Узбекистаном.

Зона свободной торговли должна быть без изъятий и ограничений, но Узбекистан заявил, что не будет отменять экспортные и импортные пошлины. На предложение применить переходный период Ташкент также не дал согласия”, - сказал В.МУНТИЯН.

Он подчеркнул, что проект договора, представленный на рассмотрение глав государств 19 мая, удовлетворяет Украину.

«Этот вариант мы были готовы подписать», - отметил В.МУНТИЯН.

При этом он подчеркнул, что несмотря на существующие изъятия и некоторые ограничения, в частности, касаемо сахара и водки, для Украины при действии согласованных условий свободной торговли товарооборот со странами СНГ может увеличиться на 35%.

«В отношении Украины действует изъятие по сахару и водке. Но даже этот вариант очень выгоден для нас. Это большой плюс. Согласованные условия торговли дают нам увеличение товарооборота со странами СНГ на 35%, а с учетом отмены спецрасследований по договоренности с Россией – это еще один миллиард долларов. Так что мы добились выгодного варианта договора. Он отстаивает национальные интересы», - сказал В.МУНТИЯН.

При этом он сообщил, что 28 июня на заседании Экономического совета на уровне первых вице-премьеров проект договора будет еще раз рассмотрен, и если позиция Узбекистана изменится, то и Украине, возможно, придется скорректировать свою позицию.

«Посмотрим общую картину. Если Узбекистан или другая страна изменит позицию, то, конечно. проанализируем, как в связи с этим может быть скорректирована позиция Украины, - сказал В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Минске на заседании глав правительств СНГ планировалось подписать договор о зоне свободной торговли между странами-участницами Содружества. Однако рассмотрение вопроса, из-за несогласованности ряда вопросов, было перенесено на очередное заседание совета глав правительств СНГ, которое состоится в октябре 2011 года в Санкт-Петербурге.

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http://economics.unian.net/rus/detail/89039