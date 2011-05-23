ЕС расширил санкции против Ирана

Брюссель. Совет иностранных дел Европейского Союза расширил санкции против Ирана, поскольку не видит продвижения в переговорах о ядерной программе, реализуемой в этой стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

В целом, список лиц, которым запрещен въезд в Европу и чьи активы будут заморожены, расширен на 100 человек.