ЕС расширил санкции против Ирана
15:02, 23 мая 2011Финансы
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Брюссель. Совет иностранных дел Европейского Союза расширил санкции против Ирана, поскольку не видит продвижения в переговорах о ядерной программе, реализуемой в этой стране.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.
В целом, список лиц, которым запрещен въезд в Европу и чьи активы будут заморожены, расширен на 100 человек.
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