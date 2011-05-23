На кресло главы МВФ появился претендент из Мексики

Мексика предложит выбрать на пост руководителя Международного валютного фонда председателя местного Центробанка Агустина КАРСТЕНСА (Agustin Carstens). Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление министра финансов Мексики Эрнесто КОРДЕРО.

Ранее А.КАРСТЕНС уже работал в МВФ: он был заместителем управляющего директора организации по Мексике, Испании, Венесуэле и Центральной Америке.

Э.КОРДЕРО отметил, что А.КАРСТЕНС является "идеальным" кандидатом на место в МВФ, так как обладает значительным опытом работы в финансовом секторе как в Мексике, так и на международном уровне. Об этом со ссылкой на The Financial Times сообщает Лента.ру.

Странам, которые входят в МВФ, предстоит выбрать нового руководителя из-за досрочной отставки Доминика СТРОСС-КАНА. Он вынужден был уволиться со своего поста из-за того, что ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования в США.

По существующей сейчас традиции, место руководителя МВФ всегда занимает европеец, а место главы Всемирного банка - американец. Развивающиеся страны уже не раз высказывали недовольство такой традицией и призывали назначить в МВФ представителя другого континента.

В частности, свою кандидатуру решили выставить и в СНГ. 19 мая стало известно, что бывшие советские республики решили выдвинуть на пост главы МВФ кандидатуру руководителя ЦБ Казахстана Григория МАРЧЕНКО.

Тем не менее, основными претендентами на пост руководителя МВФ все же считаются европейцы. В частности, в СМИ неоднократно упоминалось имя министра финансов Франции Кристин ЛАГАРД. О поддержке К.ЛАГАРД, например, уже заявили в Швеции и Нидерландах, отмечает Agence France-Presse.