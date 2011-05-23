Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9990/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9915/7,9960, к 12:00 цены повысились до 7,9920/7,9980. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9990/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2814/17, к 12:00 цены снизились - до 0,2810/14. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2806/10. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,4550 (+0,4550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3970/1,4145. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2200/11,2280, к 12:00 цены ушли вниз - 11,1760/11,1905. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,2070/11,2270.