Сертификаты инвестиционных фондов - альтернатива депозитам?

В Украине ставки по банковским депозитам продолжают снижаться. По данным Национального банка, за первые четыре месяца года в среднем они по гривневым вкладам упали на 9,5%, по валютным - на 8,2%. Многие крупные финансовые учреждения депозиты в национальной валюте принимают под 12%, а валютные - ниже 8%. И это при том, что инфляционное давление не снято, а риск обесценивания денег все больше тревожит население. Не удивительно, что в этой ситуации многие задумываются об альтернативных объектах вложения, в частности, об инвестиционных сертификатах.

Инвестсертификаты: теория и практика

Экономическая теория и мировая практика свидетельствуют, что инвестиционные сертификаты приносят доход больше, чем банковские депозиты. И в этом нет ничего удивительного. Риск по депозитам гораздо ниже, чем в отношении инвестсертификатов, но «плата за спокойствие» трансформируется в прибыль. Если основной доход банка - проценты по кредиту, то инвестиционного фонда - доход от купли-продажи ценных бумаг на бирже. Хотя в последнее время проблема невозврата кредитов стоит не менее остро, чем проблема резкого снижения цен на украинские акции.

Можно ли доверять инвестиционным фондам?

Кризис, несмотря на множество отрицательных моментов, все же сделал одно благое дело – продемонстрировал, кто как работает. Это касается и инвестиционных фондов. Те из них, кто смогли пережить проблемное время, не обанкротились, продемонстрировав таким образом свою состоятельность, сейчас функционируют в нормальном режиме и заслуживают уважения и доверия. Многие фонды уже восстановили объемы инвестирования на докризисном уровне. Чтобы сделать выбор в отношении того или иного фонда, достаточно на публичных сайтах просмотреть информационные данные о них.

Сертификаты - действенная альтернатива?

Инвестиционные фонды имеют свою специфику, поэтому сравнение их сертификатов с депозитами требует корректности. Сертификаты открытых инвестиционных фондов, по сути, близки к депозитам до востребования. Их можно в любой момент купить, а затем продать, получив тем самым прибыль. На текущий момент ставки по депозитам до востребования в гривне составляют от 8 до 1% годовых (в зависимости от банка). Самые высокие ставки у небольших финучреждений, с учетом рискового сравнения именно по ним и стоит ориентироваться. По итогам четырех месяцев т.г. доходность наиболее популярных открытых инвестфондов составила 11-15% в годовом исчислении. В отличие от депозитов, она не гарантируется, меняется ежемесячно. Проблема в том, что в отличие от депозитов доход по инвестиционным сертификатам облагается подоходным налогом. Поэтому стоит учитывать, что реальная доходность по сертификатам на текущий момент будет не 11-15% годовых, а порядка 9-12,5%.

Интервальные инвестиционные сертификаты близки к коротким депозитам. Доход по ним можно получить, если продать их КУА (компании по управлению активами) в период выкупа. Как правило, это возможно раз в квартал или раз в полгода. Не текущий момент ставки по гривневым депозитам на срок 3-6 месяцев в среднем находятся на уровне 6-14% годовых, у небольших банков - 10-14%, крупные финучреждения от таких вкладов отказываются. Доходность же наиболее популярных интервальных инвестиционных фондов составляет 13-25% в годовом исчислении, с учетом налогов - 11-21%.

Самый высокий доход могут принести сертификаты закрытого инвестиционного фонда. И налоги по ним меньше. Если в отношении открытого и интервального фондов КУА обязана выкупать сертификаты у физических лиц, то по сертификатам закрытого инвестфонда выплачиваются дивиденды, выкуп их не обязателен. Решение выплачивать или не выплачивать дивиденды принимает КУА. За высокий риск компания рассчитывается крупным доходом - 40 и даже 100% годовых.

Между тем, несмотря на все старания КУА, на текущий момент сертификаты фондов не являются действенной альтернативой банковским депозитам. Во многом из-за того, что разница в доходе не столь велика, чтобы рисковать. А самый главный сдерживающий фактор перенаправления инвестиций с депозитов на рынок сертификатов - налоги с доходов по ним.

Тем не менее, дальнейшее снижение ставок по банковским депозитам (что вполне реально) может спровоцировать население пересмотреть свои предпочтения в сторону инвестиционных сертификатов. Время покажет…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)