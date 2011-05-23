Порошенко прогнозирует в Украине в течение 2011 года положительную валютную динамику

Председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО прогнозирует, что в Украине в течение 2011 года будет наблюдаться положительная валютная динамика.

Об этом он сказал в эфире одного из винницких телеканалов.

По его словам, сегодня золотовалютные резервы Украины достигли исторического максимума. «Я с абсолютной достоверностью могу сказать, что статистика, динамика роста золотовалютных резервов демонстрирует повышенный спрос на украинскую национальную валюту, то есть Национальный банк вынужден скупать с открытого рынка иностранную валюту. И на сегодняшний день общий объем золотовалютных резервов составляет 39 миллиардов 140 миллионов долларов. И это исторический максимум - никогда золотовалютные резервы Украины не составляли такой цифры », - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что сегодня уже превышен 5-месячный объем импорта. «И я могу сказать, что в течение 2011 года мы будем иметь положительную валютную динамику. Спрос на гривню будет опережать предложение », - заявил глава совета НБУ.