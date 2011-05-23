Янукович рассказал Азарову, когда повышать зарплаты и пенсии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что во втором полугодии текущего года уровень зарплат и пенсий необходимо пересмотреть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«У нас есть, безусловно, большое желание, чтобы на второе полугодие был пересмотрен бюджет. Идет перевыполнение его доходной части. Нужно посмотреть, возможно, во втором полугодии мы можем немножко повысить заработные платы, пенсии, посмотреть по Пенсионному фонду, что у нас там делается, какие проблемы», – сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Хотя я хорошо понимаю, что у нас финансовая ситуация довольно сложная в связи с выплатой международных долгов, но давайте посмотрим, что нам дала экономика в этом полугодии и что мы можем на второе полугодие уже предложить”.

“И с точки зрения развития регионов, и достройки незавершенных объектов, дорог, объектов социальной инфраструктуры и т.п», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщил УНИАН, в конце апреля В.Янукович заявил, что Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн.

По его словам, в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., и, таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году внутренний валовой продукт впервые увеличился более чем на 1 трлн. грн., а в этом году он уже превысит 1 трлн. 100 млн. грн. По мнению главы государства, это даст возможность увеличивать социальные расходы.

Вместе с тем, по данным ПФ, на 1 мая 2011 года задолженность по уплате единого социального взноса составила 298,6 млн. грн., что на 60,1 млн. грн. больше по сравнению с данными на 1 апреля.

Задолженность выросла в том числе из-за невыплаты заработной платы на сумму 45 млн. грн., выплаты заработной платы с выручки от реализации продукции и выплаты заработной платы в натуральной форме – 10 млн. грн., уплаты единого взноса на ненадлежащие счета – 5 млн. грн.

С начала года задолженность по уплате страховых взносов в бюджет ПФ сократилась на 79,9 млн. грн. и на 1 мая составила 2,028 млрд. грн. В структуре задолженности 1,132 млрд. грн. – это долги предприятий, которые находятся в процессе банкротства, и предприятий, не имеющих активов для погашения задолженности, 895,5 млн. грн. – долги экономически активных плательщиков.

По данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в марте 2011 года сократилась на 6,4% и на 1 апреля т.г. составила 1,324 млрд. грн.

Согласно сообщению, с начала года задолженность выросла на 8,7%.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 апреля т.г. составила 244,584 млн. грн. (в марте 2011 года сократилась на 15,8%, с начала года выросла на 4,8%), в Харьковской – 158,573 млн. грн. (в марте выросла на 3,5%, с начала года – на 24%), в Луганской – 111,325 млн. грн. (в марте сократилась на 9,5%, с начала года выросла на 1,1%), в Киеве – 139,676 млн. грн. (в марте сократилась на 7,5%, с начала года выросла на 22,1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым.

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн. В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.