Азаров: почти треть возмещения НДС осуществляется в автоматическом режиме

17:50, 23 мая 2011
Финансы
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На сегодня почти треть бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) осуществляется в автоматическом режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с экс-президентом Польши, председателем наблюдательного совета YES Александром КВАСНЕВСКИМ, отмечается в сообщении департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета Министров, размещенном на правительственном портале.

Н.АЗАРОВ отметил, что в 2011 году правительство планирует выйти на автоматическое возвращение НДС, а на протяжении 4-х лет снизить ставку НДС.

Кроме того, новым Налоговым кодексом введено сокращение количества налогов в два раза, а также уменьшены ставки основных налогов. «Мы снизили на 2% ставку налога на прибыль для корпораций, и сейчас она у нас достаточно низкая - 23%. Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от налогов производителей, которые свою прибыль будут направлять на модернизацию, энергосбережение, создание новых рабочих мест», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также заявил, что в этом году значительно улучшилась ситуация в банковской сфере: «На сегодня уровень депозитов увеличился на 20%, по сравнению с докризисным периодом. Целый год стабильно поддерживался курс национальной валюты, а также выросли золотовалютные резервы».

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.

В первом квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины возместила 35 предприятиям 8,9 млрд. грн. НДС. По результатам апреля автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) должны получить 82 предприятия.

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