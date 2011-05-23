Правительство до конца года планирует завершить дерегулирование экономики

Кабинет Министров Украины планирует завершить работу по дерегулированию национальной экономики уже до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ доложил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Как раз в этом направлении, по моему мнению, работа ведется интенсивно, в необходимом темпе. И мы преисполнены решимости в текущем году эту работу завершить», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что глава государства держит процесс дерегулирования под постоянным контролем, ведь от этого зависит реальное облегчение условий работы бизнеса.

По словам руководителя правительства, на минувшей неделе парламент принял практически все законы, которые были наработаны по этому вопросу. Правительство, со своей стороны, также приняло большое количество нормативных документов, которые развивают положения дерегулирующих законов.