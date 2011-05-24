Нацбанк Беларуси девальвировал национальную валюту более чем на 50%
09:10, 24 мая 2011Финансы
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Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту - белорусский рубль - более чем на 50%.
Как передает радио «Свобода», сообщение об этом опубликовано было вчера вечером на сайте Нацбанка.
Официальный курс установлен на уровне 4930 белорусских рублей за доллар, в то время как днем ранее он составлял чуть менее 3200 рублей.
Валютный кризис в Беларуси продолжается несколько месяцев. По официальному курсу купить иностранную валюту практически невозможно. На "черном" рынке за доллар США в последнее время предлагали более 5 тыс. белорусских рублей.
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