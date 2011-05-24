На сегодняшних торгах евро и фунт могут продолжить движение вниз - эксперт

На торгах во вторник, 24 мая, евро и фунт могут продолжить движение вниз и закрепиться ниже уровней 1.4000 и 1.6100, соответственно, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, давление на конкурентов доллара во вторник, скорее всего, сохранится, поскольку, согласно прогнозам, индексы немецкого исследовательского института Ifo могут продемонстрировать негативную динамику. Кроме того, интерес будут представлять цифры по ВВП Германии и данные по продажам жилья на первичном рынке США.