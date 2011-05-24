Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9950-8,0020 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9950/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2810/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2475/11,2590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4074/76 (понедельник — 1,4030/32).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.