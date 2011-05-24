Товарооборот Украины с Норвегией сохранится на уровне 400 млн. долларов

В 2011 году товарооборот Украины с Норвегией сохранится на уровне 2010 года — 400 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Кременчуге (Полтавская обл.), заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в Украине Олав БЕРСТАД.

По его словам, в 2010 году товарооборот между Украиной и Норвегией составил 400 млн. долл. и таким он ожидается в 2011 году.

«Мы хотим значительно повысить данную цифру. Мы больше всего экспортируем вам рыбу. От вас везем металл, сталь, химикаты, удобрения и суда», - сказал О. БЕРСТАД.