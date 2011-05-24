Товарооборот Украины с Польшей может увеличиться до 7 млрд. долларов

В 2011 году товарооборот Украины с Польшей может увеличиться на 40% - до 7 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом находясь в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил первый секретарь отдела содействия торговли и инвестиций посольства Республики Польща в Украине Збигнев ЭКЕРТ.

По его словам, в 2010 году товарооборот между Украиной и Польшей составил до 5 млрд. долл.

«В 2011 году ожидаем до 7 млрд. долл. Самый пик товарооборота был в 2009 году — 9 млрд. долл.», - сказал З.ЭКЕРТ.

Он также отметил, что Украина поставляет в Польшу сырье, металл, минудобрения. Польша в Украину завозит машины, сельхозпродукцию, продукцию легкой промышленности.