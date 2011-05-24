Профит-Консул: получение свидетельства НДС в добровольном порядке сегодня не представляется возможным

Вступивший в действие в 2011 году Налоговый кодекс Украины (НКУ) официально предоставил субъектам предпринимательской деятельности право зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС в добровольном порядке. При этом НКУ фактически лишил потенциальных налогоплательщиков возможности воспользоваться принадлежащим им по закону правом, считает юрист фирмы "Профит-Консул" Алексей Кравченко.

Статья 182 НКУ устанавливает основания для добровольной регистрации: наличие государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности в течение не менее, чем 12 календарных месяцев и наличие совокупного объема поставок товаров-услуг контрагентам-плательщикам НДС за последние 12 календарных месяцев в размере не менее 50% от общего объема поставок.

Воспользоваться правом, гарантированным НКУ, поспешили многие хозяйствующие субъекты, пожелавшие стать плательщиками НДС в добровольном порядке, и в итоге получили отказ. Такое положение вещей имеет логическое объяснение — нормы НКУ обратной силы не имеют.

Это означает, что фактически ст. 182 НКУ начнет свое действие только с 01.01.2012 года и не раньше, поскольку сам кодекс вступил в действие 01 января 2011 года. В связи с этим получение свидетельства плательщика НДС в добровольном порядке на сегодняшний день не представляется возможным. До 2012 года зарегистрироваться плательщиками НДС можно только в обязательном порядке, то есть, превысив 300-тысячный лимит по налогооблагаемым операциям с другими контрагентами (ст. 181 НКУ).

«Сегодня активизировалась практика выдачи свидетельств плательщиков НДС налоговиками без наличия соответствующего оборота у компании. Стоимость таких свидетельств на рынке достигает 2000—3000 долларов США. Однако, такую услугу со стороны фискалов, можно смело назвать «медвежьей», так как сами же налоговики через пару месяцев начинают проводить проверку и аннулировать такие свидетельства как незаконно выданные (несоблюдение ст. 181 НКУ). Результатом чего является начисление штрафных санкций и снятие налоговых кредитов у контрагентов» — подытожил А.Кравченко в блоге юрфирмы.