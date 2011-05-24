Польские фирмы в первом квартале увеличили прибыль на 20%

Варшава. Польские фирмы в первом квартале текущего года получили чистую прибыль в размере 22 млрд. злотых (1$=2,8 злот.), что на 20,1% больше показателей первых трех месяцев прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского Госкомстата (GUS), первый квартал «на плюсе» закончили 61,6% польских фирм нефинансового сектора в сравнении с 60,2% в январе-марте 2010 года.

Доходы компаний выросли на 12% - до более 180 млрд. долл., в то время как расходы увеличились на 11,6% - до около 170 млрд. долл.

Доходы экспортеров выросли на более чем 20%, а их доля в общих доходах фирм увеличилась до почти 22% с 20% годом ранее.

За границу продавали свои товары около 44% польских фирм.

Среди экспортеров на плюсе закончили первый квартал почти 70% компаний в сравнении с 65% за первые три месяца прошлого года.

Как сообщал УНИАН, польские фирмы в прошлом году увеличили чистую прибыль на около 13% - до почти 90 млрд. злотых.

«На плюсе» закончили год почти 80% всех исследуемых фирм.