Госкомпредпринимательства согласовал изменения в порядок осмотра импортируемых товаров

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проект правительственного постановления, которым предлагается внести изменения в порядок осмотра импортируемых товаров, в частности часть товаров будет проверяться не на границе, а уже на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В перечне, который содержится в проекте постановления, указан вид контроля ввоза определенной группы товаров и место его проведения. Груз может вообще не подлежать госконтролю, может проходить его в форме предварительного документального контроля, может подлежать контролю в пункте пропуска на таможенную территорию Украины или может пройти таможенный контроль уже на территории Украины.

Также в перечне указано, какому виду контроля подлежит груз – санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный, радиологический, экологический или контроль перемещения культурных ценностей.

Таким образом, часть товаров, которые ввозятся в Украину, контролирующие органы будут осматривать не на таможне, а в таможенных органах назначения. На пункте пропуска будут проверяться лишь товаросопроводительные и другие документы, поданные при перемещении.

В Госкомпредпринимательстве отмечают, что такой контроль сократит время прохождения таможенного оформления.

С введением постановления отдельные группы товаров не будут подлежать контролю вообще. В частности, санитарно-эпидемиологический контроль не должны будут проходить такие товары: образцы для научных, лабораторных исследований, проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, тестирования; транспортные средства в количестве одной единицы, что получаются физлицами; международная техническая помощь; материалы для рекламы; реквизиты для съемок кинофильмов, проведения театральных представлений и аналогичных мероприятий и т.д.

Экологическому контролю (в том числе в форме предыдущего документального контроля) не подлежат товары, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории других государств и те, которые перемещаются трубопроводным транспортом.