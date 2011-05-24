Эксперт прогнозирует укрепление гривни относительно евро до 10 грн./евро

К концу года гривня может укрепиться по отношению к евро до 10 грн./евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

«С евро ситуация более прогнозируемая – там, очевидно, вырисовывается картина удешевления евро… При этом могут быть небольшие откаты до уровня 11,5-11,6 грн./евро, но все-таки мы видим, что в конце лета евро снизится до отметки 11 грн./евро, а до конца года евро по прогнозам не должен опуститься ниже 10 грн./евро», - сообщил эксперт.

Кроме того, В.ОЛЕКСЮК прогнозирует стабильность курса гривня/доллар на ближайшее время: «На летний период мы оставляем прогноз без изменений, наш прогноз – что он таким и останется, в районе 8 грн./долл. в июне-июле, только в августе по результатам первого полугодия… можно будет что-то видеть лучше».

Как сообщал УНИАН, официальный курс НБУ на 24 мая: 100 USD – 798.3700 грн.; 100 EUR – 1119.3147 грн.; 10 RUR – 2.8169 грн.