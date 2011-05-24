На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года – эксперты

На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года, что будет первым за последние пять лет значительным снижением его стоимости.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН финансовый консультант компании TeLeTRADE Павел ПЛАТОНОВ.

«Я ориентируюсь, если мы берем 2011 год, что цена может достичь уровня 1400 долл., - сказал П.ПЛАТОНОВ. - «Просадка» возможна даже ниже этого уровня, но год закончится где-то в этих пределах».

Свой прогноз он объяснил тем, что экономики развитых стран выходят из кризиса, что подталкивает инвесторов, которые для сохранения капитала вкладывали в золото, продавать его для того, чтобы осуществлять вложения в реальный сектор экономики.

В свою очередь, финансовый консультант TeLeTRADE Юлия КОНОПЛЯ уточнила, что речь идет не о колоссальном снижении, а о коррекции. «Возможна коррекция, но не изменение тренда», - сказала эксперт.