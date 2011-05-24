Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9970/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9950/8,0020, к 12:00 цены поднялись до 7,9980/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9970/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2810/0,2815, к 12:00 цены повысились до 0,2813/0,2817. К закрытию торгов цены достигли максимума - 0,2817/0,2820.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3865 (-0,0685).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,405/1,4115.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2475/11,2590, к 12:00 цены ушли верх - 11,2710/11,2925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2570/11,2795.