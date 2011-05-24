В Беларуси возникли огромные очереди возле магазинов, обменных пунктов и бензозаправок

В Беларуси после девальвации белорусского рубля возникли большие очереди возле магазинов, обменных пунктов и бензозаправок.

Об этом сообщает сайт Би-Би-Си.

Национальный банк страны девальвировал белорусский рубль на 56%. Бензин в Беларуси подорожал на 20%. Обещанная Президентом Александром ЛУКАШЕНКО перед декабрьскими выборами средняя зарплата в 500 долларов США, по подсчетам независимых экономистов, уменьшилась до 200 долларов.

Такие решения центробанка привели к скупке продуктов, огромным очередям возле магазинов, обменных пунктов и бензозаправок.

Белорусы пытаются "сбросить" обесцененные рубли, чтобы хоть как-то спасти свои деньги, покупая бытовую технику и запасаясь пищей. Однако еще до объявления о девальвации на протяжении последних нескольких недель магазины опустели. Не имея уверенности в завтрашнем дне, белорусы скупают даже соль и спички.

Власти Беларуси сообщают, что девальвация осуществлена "для стабилизации ситуации на валютном рынке страны".

Однако, отмечает Би-Би-Си, после введения нового курса валюта в обменных пунктах не появилась.

По данным экспертов, с начала года белорусский рубль подешевел более чем на 70%.

После того, как в начале 2009 года состоялась 20-процентная девальвация, А.ЛУКАШЕНКО неоднократно заявлял, что больше внезапного и одномоментного обесценивания валюты не будет.