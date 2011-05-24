В Ялте 26 мая состоится XVIII заседание Координационного совета глав налоговых служб СНГ

26 мая 2011 года в городе Ялта (АР Крым) будет проходить XVIII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ, XXVII заседания Совета руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ), в заседании Координационного совета будут принимать участие руководители налоговых служб 12 стран, а именно Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, а также Латвии, Литвы и Эстонии.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться во время заседания в частности такие: выполнение плана мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011) стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года; применение соглашения относительно принципов взыскания непрямых налогов во время экспорта и импорта товаров (работ, услуг) между государствами-участниками СНГ от 25 ноября 1998 года; анализ основных показателей работы налоговых систем государств-участников СНГ, уровня налоговой нагрузки на экономики государств-участников СНГ; изменения в налоговом законодательстве государств-участников СНГ, которое вступило в силу с 1 января 2011 года.

В рамках мероприятия запланирована протокольная съемка подписания официальных документов и брифинг руководителей налоговых ведомств для представителей средств массовой информации.