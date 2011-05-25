Доход Ахметова за 2010 год вырос в 7,6 раза - до 34 млн. грн.

Общая сумма совокупного дохода народного депутата Украины Рината АХМЕТОВА за 2010 год составила 34,229 млн. грн. против 4,5 млн. грн. в 2009 году. В частности, проценты по депозитам – 1,368 млн. грн., доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 30,8 млн. грн., материальная помощь, подарки – 1,85 млн. грн., зарплата народного депутата – 211,023 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО, такие данные указаны в декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии за 2010 год, поданных Р.АХМЕТОВЫМ в налоговые органы.

Зарплата народного депутата за 2010 год, как и во все предыдущие годы, была перечислена на благотворительные цели.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе за границей, за 2010 год» в перечне обязательств по уплате взносов (платежей) представлены следующие выплаты: по договорам найма, аренды - 18 млн. грн. (аренда резиденции с имуществом в г. Донецке), на содержание имущества, указанного в разделах IV, V – 295,208 тыс. грн. (коммунальные платежи, обслуживание технических систем).

Согласно разделу IV « Сведения о недвижимом имуществе, которое находится в частной собственности», Р.АХМЕТОВ владеет двумя квартирами (г. Киев) общей площадью 1 242,1 кв. м и гаражом общей площадью 60,8 кв.м.

Согласно разделу VI «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах», сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях на 1 января 2011 года составляла 12,197 млн. грн.

Согласно декларации (раздел II «Доходы, полученные (начисленные) из источников в Украине и за ее пределами»), общая сумма совокупного дохода членов семьи Р.АХМЕТОВА в 2010 году составила 491,874 тыс. грн. (дивиденды, проценты, роялти). Членами семьи Р.АХМЕТОВА (раздел 1 «Общие сведения») являются: жена – Лилия АХМЕТОВА, мать – Някия АХМЕТОВА, сын – Дамир АХМЕТОВ и сын – Алмир АХМЕТОВ.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе за границей, за 2010 год» в перечне обязательств по уплате взносов (платежей) представлены выплаты членов семьи: на содержание имущества, указанного в разделах IV, V – 76,425 тыс. грн. Согласно разделу IV «Сведения о недвижимом имуществе, которое находится в частной собственности», члены семьи владеют жилой недвижимостью: жилой дом 362 кв. м и квартира 73 кв. м.

Члены семьи владеют двумя легковыми автомобилями: Мерседес Е200 – объем двигателя 1796 куб. см и Хонда CR-V – объем двигателя 1998 куб. см.

Сумма денежных средств членов семьи на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях на 1 января 2011 года составляла 8,687 млн. грн. Номинальная стоимость приобретенных членами семьи ценных бумаг составляет 11,11 млн. грн.

Как прокомментировала Е.ДОВЖЕНКО, совокупный доход Р.АХМЕТОВА, отраженный в декларации, во многом зависит от политики распределения прибыли компании СКМ, акционером которой он является. На протяжении последних лет эта политика неизменна: Р.АХМЕТОВ принимает решение прибыль не распределять, дивиденды не получать, а вкладывать всю прибыль в развитие компании, в модернизацию производства, в социальные программы для регионов присутствия группы.

В 2010 году СКМ уплатила свыше 14 млрд. грн. налогов и отчислений. Это соответствует 6% доходов государственного бюджета.