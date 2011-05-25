Минфин разместил ОВГЗ на 544,8 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 544,802 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 10 августа 2011 года на сумму 19,802 млн. грн. с доходностью 4,75% и облигации со сроком погашения 22 мая 2013 года с доходностью 9%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.