Валютная пара евро/доллар сегодня будет на уровне 1,4050-1,4170 - эксперт

Валютная пара евро/доллар на торгах в среду, 25 мая, будет двигаться в пределах отметки 1,4050-1,4170. Фунт может снизиться до поддержки 1,6120 (сопротивление 1,6230), для франка вероятен диапазон 0,8770-0,8850, а для иены – 81,60-82,40, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, новостной фон на валютном рынке сегодня будет достаточно насыщенным. Из особо важных новостей стоит выделить публикацию данных по изменению объёма ВВП Британии, изменению объёма заказов на товары долгосрочного пользования в США (прогноз -2.5%), а также выступление Нараяны Кочерлакоты, президента ФРБ Миннеаполиса, в Миннесоте по вопросам денежно-кредитной политики.