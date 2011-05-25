Еврокомиссия увеличит помощь странам-соседям на 1,24 млрд. евро - до 7 млрд. евро

Брюссель . Еврокомиссия решила увеличить помощь странам-соседям на 1,24 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 24 мая заявил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Еврокомиссия сегодня решила увеличить финансирование Европейской политики соседства на 1,24 млрд. евро, увеличив поддержку ЕС нашим партнерам на Юге и Востоке до практически 7 млрд. евро в течение двух следующих лет», - сказал он.

««Это больше, чем обещание дополнительных денег. Это ощутимое выражение наших обязательств реформ в странах-партнерах. И это демонстрирует, что мы серьезны в нашем желании помочь тем, кто стремится к политической свободе и лучшему будущему», - добавил Президент Еврокомиссии.

По словам Ж.М.БАРРОЗУ деньги будут предоставляться на четких условиях по принципу «больше за большее».

Как сообщал УНИАН, Европейская политика соседства была начата Евросоюзом в 2004 году.

Политика включает в себя сотрудничество с 16-ю странами-соседями ЕС: Алжиром, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Египтом, Грузией, Израилем, Иорданией, Ливаном, Ливией, Молдовой, Марокко, оккупированными Палестинскими территориями, Сирией, Тунисом и Украиной.