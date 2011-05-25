Межбанк: открытие торгов - 7,9980/8,0090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9980/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2805/0,2809, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2225/11,2395. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4025/1,4027 (вторник – 1,4074/1,4076).

Во вторник, 24 мая, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9800/7,9900.