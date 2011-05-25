«ПроКредит Банк» разместил облигации серии G на сумму 100 млн. грн.

«ПроКредит Банк» разместил облигации серии G на общую сумму 100 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Облигации были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых.

Размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Как сообщалось, «ПроКредит Банк» решил выпустить облигации на сумму 200 млн. грн. двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – 4 года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения составляет 13,5%.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (г. Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 2,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,168 млрд. грн., обязательства – 2,234 млрд. грн., уставный капитал - 298,333 млн. грн., собственный капитал – 241,063 млн. грн.

«ПроКредит Банк» в I квартале сократил убыток против аналогичного периода 2010 года в 2 раза – до 7,853 млн. грн.

Акционерами банка, владеющими голосующими акциями, являются: ProCrеdit Holding AG – 60%, Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, немецкий KfW – 20%.