Госагентство по инвестициям стало главным распорядителем средств. Янукович подписал закон

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». Об этом сообщает пресс-служба главы государства на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно определения Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами главным распорядителем средств”.

Законом определео Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины главным распорядителем бюджетных средств по восьми бюджетным программам с присвоением им новых кодов программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета.

Документом утверждены бюджетные назначения Агентству и исключены бюджетные назначения Министерству экономического развития и торговли Украины в строках по кодам программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 и 1205130.