Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9910-7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0090, к 12:00 цены снизились до 7,9940/7,9960. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9910/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2805/09, к 12:00 цены повысились до 0,2809/12. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2808/11. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,4700 (+0,0835).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4025/27, а к 15:00 выросли до 1,4077/79. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2225/11,2395, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2455/11,2540. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 11,2445/11,2560.