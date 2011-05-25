Украинские предприятия увеличили объем реализованных услуг на 16,8%

В январе-апреле 2011 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 72,9 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 16,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

В среднем одно предприятие реализовало услуг на сумму 1,453 млн. грн. Данный показатель был наибольшим на предприятиях Киева, Одесской и Киевской областей (4,335 млн. грн., 1,755 млн. грн., 1,637 млн. грн. соответственно), самым низким – на предприятиях Хмельницкой области (505,1 тыс. грн.).

В апреле т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 19,7 млрд. грн., что на 18,2% больше (в сопоставимых ценах), чем в апреле 2010 года. В структуре объема реализованных услуг больше половины (52,7%) составляли услуги транспорта, почты и связи, почти треть (30,5%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составлял больше половины (52,4%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в апреле 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 152,8 млн. грн., что на 27,8% больше по сравнению с апрелем 2010 года (в январе-апреле т.г. – 536,6 млн. грн., что на 34,2% больше, чем в январе-апреле 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в апреле т.г. реализовали услуг на сумму 284 млн. грн., что на 43,1% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 928,1 млн. грн., что на 30,3% больше).

В апреле т.г. предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 11,523 млрд. грн. - на 19,6% больше, чем в апреле 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 42,955 млрд. грн., что на 18,7% больше, чем в январе-апреле 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,015 млрд. грн. - на 34,9% больше, чем в апреле прошлого года (21,999 млрд. грн., на 32,5% больше).

В сфере образования в апреле т.г. было предоставлено услуг на сумму 233,4 млн. грн., что на 9,6% больше по сравнению с апрелем 2010 г. (968,5 млн. грн., на 7,5% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 373,1 млн. грн., что на 2,2% больше, чем в апреле прошлого года (1,488 млрд. грн., на 5,4% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,119 млрд. грн., что на 40,4% больше, по сравнению с апрелем 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 4,034 млрд. грн., что на 16,4% больше, чем в январе-апреле 2010 г.).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2010 году объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 203,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в 2009 году.