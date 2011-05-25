В случае необходимости Нацбанк готов присутствовать на рынке своп-операций

В случае необходимости Национальный банк Украины (НБУ) готов присутствовать на рынке валютных своп-операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА сегодня во время заседания пресс-клуба «Валютное регулирование: угрозы реальные и мнимые».

«В конце прошлого года мы провели постановление, по которому анонсировали, что Национальный банк тоже будет участником рынка и тоже будет проводить своп-операции, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА. - Начал работать рынок своп-операций между банками, а Национальный банк будет вступать в случае необходимости… Мы будем говорить о том, что бенчмарк должен быть сформирован непосредственно банками».

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, с учетом того, что Нацбанк выступает как «кредитор последней инстанции», своп-операции регулятор будет использовать как инструмент регулирования банковской ликвидности и будет работать с ним по тем же правилам, по которым работает с рефинансированием.

В свою очередь, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ по этому поводу сказал: «Это инструмент ликвидности… НБУ, если он будет выходить со свопом, – это будет операция по рефинансированию. Он будет давать гривну под залог валюты. Никакого валютного риска здесь нет».

Представитель НБУ отметил, что на сегодня, де-факто, банки между собой уже проводят подобные операции путем обмена депозитами и встречными договорами залога. Но это мало понимаемый процесс для представителей развитых финансовых рынков. «Никто в мире этого не делает», - сказал А.ДУБИХВОСТ, и с целью приведения этого процесса к общемировой финансовой практике НБУ разрешил проведение валютных своп-операций.

В свою очередь председатель правления «Эрсте Банка» Павел ЦВЕТКОВСКИЙ отметил, что для нормальной работы рынка своп необходимо создать правовое поле для решения проблем, например, в случае нарушения одной из сторон взятых на себя обязательств, в случае дефолта и т.д.

Представитель Нацбанка высказал мнение, что типовой договор по операциям своп должен быть разработан банковской ассоциацией.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой свопы (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу).

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №111, которым вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Свопы могут заключаться банками с валютой I группы классификатора (доллары, евро, франки, иены и др.) на срок до одного года. Согласно документу, банкам также разрешается проводить свопы на международном валютном рынке.