ГПУ внесла предписание главе Госфинмониторинга за несоблюдение законодательства

Генеральная прокуратура Украины внесла предписание руководителю Государственной службы финансового мониторинга за несоблюдение требований Закона «О доступе к публичной информации».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, Генеральной прокуратурой при осуществлении правозащитной деятельности было проверено состояние соблюдения требований Закона Украины «О доступе к публичной информации» в деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Согласно требованиям закона, Государственная служба финансового мониторинга Украины является распорядителем информации.

Законом на распорядителей информации возложены обязанности по обеспечению права каждого на доступ к публичной информации.

Вместе с тем, подчеркнули в Генпрокуратуре, вопреки требованиям закона, в службе до сих пор не определено специальное структурное подразделение или должностное лицо, которые организуют в установленном порядке доступ к публичной информации и специальные места для работы просителей информации, не обнародован порядок составления, подачи запроса и информацию о системе учета, виды информации, которую этот государственный орган сохраняет.

Учитывая выявленные нарушения, Генпрокуратурой 23 мая 2011 руководителю Государственной службы финансового мониторинга Украины внесено предписание с требованием их устранить.