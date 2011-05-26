Украина и Германия намерены создать совместную торговую палату

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ обсудили возможность создания в ближайшее время украинско-немецкой торговой палаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом шла речь на встрече первого вице-премьера и посла Германии 25 мая в Киеве.

Эта палата могла бы взять на себя активную роль в развитии сотрудничества между бизнесом двух стран, отметили участники встречи.

Также в ходе встречи собеседники обсудили возможность проведения в ближайшие месяцы большого украинско-немецкого бизнес-форума, на котором представители компаний двух стран могли бы презентовать возможности для реализации новых инвестиционных проектов.

А.КЛЮЕВ и Г.ГАЙМЗЁТ договорились о проведении в первой половине июня встречи первого вице-премьер-министра Украины с группой руководителей крупнейших немецких компаний, которые заинтересованы в работе с украинским рынком.

Во время встречи также был обсужден ход переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

А.КЛЮЕВ выразил заинтересованность в изучении опыта немецких экспертов в вопросах создания условий для привлечения инвестиций, повышения энергоэффективности экономики, а также в вопросах сближения с ЕС.

Он отметил важность для Украины значительного улучшения инвестиционного климата.