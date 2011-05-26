На сегодняшних торгах пара евро/доллар протестирует уровень 1,4150 - эксперт

На торгах в четверг, 26 мая, пара евро/доллар протестирует сопротивление 1,4150, фунт может вырасти до 1,6350. Пара доллар/франк может протестировать отметку 0,8700, в случае, если попытка окажется неудачной, возможен рост до уровня 0,8750, а затем и до 0,8800. Японская иена продолжит движение в диапазоне – 81,80-82,60, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важным для валютного рынка в четверг будет выступление Жан-Клода Трише в Берлине, а также публикация данных о ВВП и о первичных заявках на получение пособия по безработице в США.