Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9900-7,9960 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9900/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2827/31, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3385/11,3485. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4186/88 (среда — 1,4025/27).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9800/7,9900