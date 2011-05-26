Свыше 40% поступлений в общий фонд Госбюджета составляет налог на прибыль - ГНСУ

По оперативным данным, начисления с налога на прибыль за 1 квартал 2011 года составляют 12,2 млрд. грн., или 40% поступлений в общий фонд Государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению это на почти 5,9 млрд. грн., (практически в 2 раза) больше, чем начисления 1 квартала 2010 года.

По состоянию на 25 мая 2011 года плановые показатели Министерства финансов Украины выполнены на 101,5%.

Такие результаты подтверждают создание стойкой системы налогообложения, в которой плательщикам предоставлено право самостоятельно насчитывать и платить налоги, осознавая свою обязанность перед государством, - отмечается в сообщении.