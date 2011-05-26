В Киеве открыто Бюро координационного совета межрегионального сотрудничества Украины и России

В Киеве на базе представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) открыто Бюро координационного совета украинско-российского межрегионального сотрудничества, который был создан Украинским и Российским союзами промышленников и предпринимателей в 2010 году в Екатеринбурге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

По словам президента УСПП Анатолия КИНАХА, деятельность данного органа будет способствовать усилению коммуникаций деловых кругов Украины и Российской Федерации, поиска общих экономических и инвестиционных интересов.