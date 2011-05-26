Эксперты: приватизация генерации и облэнерго позволит привлечь частные инвестиции в украинскую энергетику

Основная цель приватизации тепловой генерации и облэнерго – привлечение инвестиций в модернизацию тепловых энергоблоков и энергораспределительные сети, которые должен обеспечить новый инвестор, считает аналитик инвестиционной группы «АРТ Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

В то же время, по его мнению, сама по себе приватизация не будет залогом гарантий капитальных вложений. «Для этого государство на начальном этапе должно обеспечить условия для возврата этих инвестиций в виде инвестиционной надбавки к тарифу», - говорит он. По оценкам «АРТ Капитал», в 2011 году средняя рентабельность генкомпаний Украины составит 3%, в то время как в России на уровне 15%.

Низкая рентабельность отрасли связанна с ее ручным регулированием, отмечает аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Денис САКВА. Как известно, рентабельность генкомпаний регулируется Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которая устанавливает тарифы на электроэнергию, отпускаемую ТЭС. «Низкие тарифы на электроэнергию – результат популистской политики правительства, которое искусственно сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения», - считает он. Кроме того, по его словам, низкие тарифы на электроэнергию не позволяют энергокомпаниям проводить широкомасштабную модернизацию.

Напомним, 11 мая с.г. Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которых планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций «Днепрэнерго» и 45,1% акций «Западэнерго», а также по 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Ранее председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявлял, что первые приватизационные конкурсы будут объявлены уже в июле-августе.