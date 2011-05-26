Украина не может быть членом Таможенного союза и иметь ЗСТ с Евросоюзом - Тейшейра

Украина не может быть членом Таможенного союза и иметь зону свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«Украина не может одновременно быть членом Таможенного союза, а также быть частью углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли, а это определяет, что Украина будет фактически частью ЕС в экономическом отношении», - сказал он.

Кроме того, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал, что Украина является членом Всемирной торговой организации, тогда как страны - участницы Таможенного союза не являются членами ВТО. «И это еще один вопрос несовместимости между Украиной и Таможенным союзом», - сказал он.