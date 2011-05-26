Суд США постановил вернуть Украине 19 млн. долл.

Суд в США принял решение о возврате в государственный бюджет Украины свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Юлии ТИМОШЕНКО на приобретение медицинских препаратов по завышенным ценам через цепочку посредников.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Международный аудит деятельности бывшего правительства Ю.ТИМОШЕНКО, осуществленный по поручению Кабинета министров Украины, дал практический положительный результат.

20 мая 2011 года суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будет возвращено свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепочку посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика», - сообщается в заявлении.

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которую за деньги украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцин была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный ущерб», - говорится в документе.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что «финансовые махинации правительства ТИМОШЕНКО, установленные американским судом, были выявлены в ходе международного аудита. Аудит финансово-хозяйственной деятельности правительства ТИМОШЕНКО с целью расследования фактов злоупотреблений с бюджетными средствами был начат в мае прошлого года. К нему были привлечены авторитетные международные аудиторы. Именно на основании результатов их расследования Государство Украина получило возможность судиться по поводу возмещения нанесенного ущерба».

Правительство Украины удовлетворено судебным решением о возврате Украине свыше 19 млн. долларов, что равняется, например, стоимости создания современного диагностико-лечебного центра и во много раз превышает расходы на проведение международного аудита деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство выражает убеждение, что упомянутое судебное решение является только первым, но далеко не последним шагом по восстановлению справедливости и возврату Украине украденных денег. «Безусловно, уже в ближайшее время в бюджет должны вернуться еще более значительные суммы, которые были незаконно потрачены на сомнительные сделки во время деятельности правительства ТИМОШЕНКО в 2008 году – первом квартале 2010 года», - говорится в заявлении Кабмина.

В документе также отмечается, что полномасштабное антикоррупционное расследование по результатам международного аудита деятельности правительства ТИМОШЕНКО продолжается.