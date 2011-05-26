Законопроект об «упрощенке» депутаты могут рассмотреть в середине июня – Хомутынник

Законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности народные депутаты могут рассмотреть в середине июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Экономического совета Украинского союза промышленников и предпринимателей и ассоциаций производителей заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

«В парламенте этот проект может появиться на пленарной неделе где-то в середине следующего месяца, то есть это будет нормальный отработанный и согласованный документ», - сказал он.

«Если этот закон будет подписан Президентом сразу после принятия, то со второго полугодия он будет работать», - отметил В.ХОМУТЫННИК.

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года (№08521).