Эксперт: диапазон колебания курса гривни при новой политике НБУ может расшириться до 5%

Диапазон колебания курса гривни в условиях новой политики Национального банка Украины может расшириться до 5%. При текущей ситуации это подразумевает возможность колебания курса продажи наличного доллара США в пределах 7,81-8,20 грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении информационно-аналитического центра FOREX CLUB со ссылкой на руководителя центра Николая ИВЧЕНКО.

По его мнению, практическая реализация более гибкого валютного курса, вероятно, начнется только осенью-зимой текущего года, когда будет решен вопрос сотрудничества Украины с МВФ и станут более ясными перспективы мировой и региональных экономик. До этого периода диапазон колебания может расшириться лишь до 3%. Однако в дальнейшем, после введения 5% границы, диапазон колебания, возможно, будет увеличен до 7-8%, а впоследствии и до 10%, но не больше. «Более широкий диапазон, такой как, например, в России, Турции и Мексике – около 15-17% применять в украинских реалиях пока рано», - считает Н.ИВЧЕНКО.

Он отметил, что стоимость гривни в основном будет определяться состоянием месячного платежного баланса, который последнее время находится вблизи нулевого уровня. Кроме того, будет учитываться размер золотовалютных резервов НБУ. На конец апреля они составили 38,35 млрд. долларов и демонстрируют восходящую динамику (хотя собственные ЗВР составляют всего лишь 23 млрд. долл.). Постепенно усиливающееся влияние на динамику доллара в Украине будет оказывать и мировой валютный рынок.

Эксперт сообщил, что курс доллара с начала мая на рынке Forex растет, и данная тенденция может продолжиться в июне-июле. Однако уже с начала августа ожидается снижение курса американского доллара по отношению к основным валютам и дальнейшее ускорение темпов роста мировой экономики и, соответственно, рост притока иностранной валюты в Украину и ЗВР НБУ.

«Средний курс продажи наличного доллара США в летний период может повыситься до 8,10-8,12 грн. Но уже осенью на фоне ускорения роста мировой экономики возможен возврат обратно ниже 8 грн. Опыт других стран показывает, что переход к новому режиму валютного курса оказывается более эффективным, когда он осуществляется планомерно и не под давлением кризиса, что и происходит на данный момент в Украине», - отмечает Н.ИВЧЕНКО.