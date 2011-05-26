Украина возглавила Координационный совет глав налоговых служб стран СНГ

Председательство в Координационном совете руководителей налоговых служб стран – участниц Содружества независимых государств перешло от Таджикистана к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на 18-м заседании Координационного совета в Ялте.

“Начиная с сегодняшнего дня Украина будет возглавлять Координационный совет. Я буду его председателем”, - сказал глава Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО журналистам после заседания.

“Мы очень рады, что Украина будет председательствовать в следующем году. Надеюсь, мы решим много вопросов”, - сказал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил МИШУСТИН.

Руководители Координационного совета избираются сроком на один год в алфавитном порядке по названию стран СНГ.

В ходе сегодняшнего заседания обсуждались основные показатели работы налоговых служб стран СНГ, изменения в налоговых законодательствах, вступивших в силу в этом году, отчеты рабочих групп по анализу налогового законодательства, утвержден план мероприятий Координационного совета на текущий год и т. д.

Следующее, 19-е заседание Координационного совета, скорее всего, пройдет в первом полугодии 2012 года в Баку (Азербайджан).