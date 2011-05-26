В Украине задолженность по зарплате сократилась на 3,7% – до 1,276 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в апреле 2011 года по сравнению с мартом сократилась на 3,7% и на 1 мая т.г. составила 1,276 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В то же время, согласно сообщению, с начала года задолженность выросла на 4,7%.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 мая т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 мая т.г. составила 247,306 млн. грн. (в апреле 2011 года выросла на 1,1%, с начала года – на 5,9%, однако сократилась по сравнению с данными на 1 мая 2010 года на 14,5%), в Харьковской – 160,199 млн. грн. (в апреле выросла на 1%, с начала года – на 25,3%, по сравнению с 1 мая 2010 года – на 6,5%), в Луганской – 107,672 млн. грн. (в апреле сократилась на 3,3%, с начала года – на 2,2%, по сравнению с 1 мая прошлого года – на 30,5%), в Киеве – 132,926 млн. грн. (в апреле сократилась на 4,8%, с начала года выросла на 16,2%, по сравнению с 1 мая 2010 года – сократилась на 8,4%).

В Госслужбе статистики отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 11 областях Украины, а также в Киеве и АР Крым.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 13 областях и городе Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 мая т.г. зафиксирован в Черновицкой – 2,412 млн. грн. (в апреле снизился на 20,2%, с начала года – на 13,5%, по сравнению с 1 мая 2010 года – на 72,7%), Ривненской – 2,796 млн. грн. (в апреле сумма задолженности снизилась на 3,4%, с начала года – на 66,3%, по сравнению с 1 мая 2010 года – на 84,4%) и Ивано-Франковской области – 7,336 млн. грн. (в апреле снизилась на 2,1%, с начала года – на 8,4%, по сравнению с 1 мая 2010 года – на 39,7%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.