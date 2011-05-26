Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9840/7,9905 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9900/7,9960, к 12:00 цены снизились до 7,9860/7,9910. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9840/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2827/0,2831, к 12:00 сузился спрэд - 0,2828/0,2831. К закрытию торгов цены понизились до 0,2824/0,2827.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2200 (-0,2500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4195.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3385/11,3485, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3010/11,3145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,3105/11,3255.