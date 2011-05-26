С начала мая на межбанке сохраняется доминирование предложения иностранной валюты - НБУ

С начала мая на межбанковском валютном рынке сохраняется доминирование предложения безналичной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в данных условиях Нацбанк продолжает проводить валютные интервенции, как по покупке, так и по продаже иностранной валюты.

В тоже время, по информации НБУ, по безналичным операциям курс гривни с начала месяца снизился на 0,26% - до 7,9859 грн./долл. США, а по наличным, по продаже долларов США, - на 1,0% - до 8,0019 грн./долл. США.

Также сообщается, что официальный курс гривни снизился относительно доллара США на 0,16% - до 7,9785 грн./долл. США. Относительно евро и российского рубля курс гривни укрепился на 3,42% и 1,49% - до 11,3813 грн./евро и 2,8535 грн./10 рублей соответственно.