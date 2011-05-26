Нацбанк: задолженность банков по кредитам рефинансирования увеличилась на 10%

По состоянию на 23 мая, задолженность по кредитам рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины (НБУ), имеют 47 банков на общую сумму 67 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель директора Генерального департамента банковского надзора - директор департамента пруденциального надзора Нацбанка Украины Елена МИРОНЕНКО.

Представитель Нацбанка не предоставила динамики номинального значения этого показателя, но, согласно данным баланса НБУ (объем кредитов банкам и другим заемщикам по состоянию на 1 января 2011 года составлял 60,784 млрд. грн., на 1 апреля 2011 года – 57,224 млрд. грн.), он увеличился с начала 2011 года на 10%, с начала II квартала т.г. – на 17%.

Е.МИРОНЕНКО при этом отметила, что из банков, имеющих задолженность по рефинансированию: 32 банка находятся в общем режиме деятельности, их сумма задолженности составляет 55,5 млрд. грн.; 4 банка, в которых работает временная администрация, имеют задолженность 10,4 млрд. грн.; задолженность 11 банков, которые находятся в стадии ликвидации, составляет 1,113 млрд. грн.

«Остаток задолженности у государственных банков, в капитализации которых приняло участие государство, - 24,7 млрд. грн.», - сказала Е.МИРОНЕНКО.

По ее информации, на протяжении января и двух декад мая т.г. банками досрочно погашено 1,876 млрд. грн. Общий объем возвращенных кредитов рефинансирования в указанный период составляет 4,808 млрд. грн. С начала т.г. полностью погасили задолженность по рефинансированию 17 банков.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность. Основная сумма рефинансирования была выдана банкам в период финансового кризиса, когда банки ощущали нехватку ликвидности.